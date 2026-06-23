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Presiden Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), Saleh Husin, Presiden Direktur, Hendra Jaya Kosasih dan Komisaris, Andrie Yapsir saat RUPS berlangsung Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
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Presiden Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), Saleh Husin (tengah kanan) membahas annual report bersama Presiden Direktur, Hendra Jaya Kosasih (tengah kiri) disaksikan jajaran Direksi dan Komisaris INKP.
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Presiden Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), Saleh Husin, Presiden Direktur, Hendra Jaya Kosasih dan Komisaris, Andrie Yapsir saat RUPS berlangsung Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
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INKP Perkuat Kinerja dengan Pertumbuhan Laba dan Pembagian Dividen
Selasa 23 Juni 2026 21:18 WIB
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JAKARTA - (Kanan-Kiri) Presiden Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), Saleh Husin, Presiden Direktur, Hendra Jaya Kosasih dan Komisaris, Andrie Yapsir saat RUPS berlangsung Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) di Jakarta, Selasa (23/6/2026).Dalam rapat tersebut, Perseroan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp75 per lembar saham atau total sekitar Rp410,3 miliar, serta menetapkan penggunaan laba neto tahun buku 2025 sebesar US$453,3 juta. Perseroan juga mencatatkan laba neto konsolidasian 2025 sebesar US$453,3 juta, naik 6,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
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