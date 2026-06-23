JAKARTA - (Kanan-Kiri) Presiden Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), Saleh Husin, Presiden Direktur, Hendra Jaya Kosasih dan Komisaris, Andrie Yapsir saat RUPS berlangsung Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) di Jakarta, Selasa (23/6/2026).Dalam rapat tersebut, Perseroan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp75 per lembar saham atau total sekitar Rp410,3 miliar, serta menetapkan penggunaan laba neto tahun buku 2025 sebesar US$453,3 juta. Perseroan juga mencatatkan laba neto konsolidasian 2025 sebesar US$453,3 juta, naik 6,8% dibandingkan tahun sebelumnya.