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Direktur Utama PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), Suhendra Wiriadinata (tengah), Komisaris Utama, Saleh Husin (kiri) dan Direktur, Megawaty Tjendra (kanan) saat menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
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(Kanan-Kiri) Direktur Utama PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), Suhendra Wiriadinata (tengah kanan), Komisaris Utama, Saleh Husin (tengah) dan Komisaris, Hendra Jaya Kosasih (tengah kiri) sedang membahas annual report bersama jajaran Direksi dan Komisaris TKIM di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
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(Kanan-Kiri) Direktur PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), Yan Partawidjaja, Komisaris Independen, Prof. Widyo Pramono, Direktur Utama, Suhendra Wiriadinata, Komisaris Utama, Saleh Husin dan Komisaris Independen, Rizal Affandi Lukman berbicang disela-sela usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
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(Kanan-Kiri) Direktur Utama PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), Suhendra Wiriadinata (tengah kanan), Komisaris Utama, Saleh Husin (tengah) dan Komisaris, Hendra Jaya Kosasih (tengah kiri) sedang membahas annual report bersama jajaran Direksi dan Komisaris TKIM di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
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TKIM Perkuat Komitmen Tata Kelola Lewat Keputusan RUPST
Selasa 23 Juni 2026 21:17 WIB
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JAKARTA - Direktur Utama PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), Suhendra Wiriadinata (tengah), Komisaris Utama, Saleh Husin (kiri) dan Direktur, Megawaty Tjendra (kanan) saat menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Dalam rapat tersebut, Perseroan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp30 per lembar saham atau total sekitar Rp93,4 miliar, serta menetapkan penggunaan laba neto tahun buku 2025 sebesar US$275,8 juta. Keputusan ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan dalam menjaga tata kelola perusahaan, kesinambungan kinerja, dan nilai tambah bagi para pemegang saham.
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