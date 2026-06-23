JAKARTA - Direktur Utama PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), Suhendra Wiriadinata (tengah), Komisaris Utama, Saleh Husin (kiri) dan Direktur, Megawaty Tjendra (kanan) saat menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Dalam rapat tersebut, Perseroan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp30 per lembar saham atau total sekitar Rp93,4 miliar, serta menetapkan penggunaan laba neto tahun buku 2025 sebesar US$275,8 juta. Keputusan ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan dalam menjaga tata kelola perusahaan, kesinambungan kinerja, dan nilai tambah bagi para pemegang saham.