JAKARTA - Aktivitas masyarakat terlihat di kawasan Stasiun JIS, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Stasiun yang terintegrasi dengan kawasan Jakarta International Stadium (JIS) tersebut kini melayani perjalanan KRL relasi Tanjung Priok–Jakarta Kota. Kehadiran Stasiun JIS diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat menuju kawasan stadion dan pusat aktivitas di sekitarnya. Operasional layanan KRL masih dilakukan secara bertahap dan saat ini melayani penumpang dari arah Tanjung Priok menuju Jakarta Kota.