Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Aktivitas masyarakat terlihat di kawasan Stasiun JIS, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Aktivitas masyarakat terlihat di kawasan Stasiun JIS, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Aktivitas masyarakat terlihat di kawasan Stasiun JIS, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Aktivitas masyarakat terlihat di kawasan Stasiun JIS, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Aktivitas masyarakat terlihat di kawasan Stasiun JIS, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Aktivitas Penumpang di Stasiun JIS Mulai Bergeliat

Selasa 23 Juni 2026 21:24 WIB
A
A
A

JAKARTA - Aktivitas masyarakat terlihat di kawasan Stasiun JIS, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Stasiun yang terintegrasi dengan kawasan Jakarta International Stadium (JIS) tersebut kini melayani perjalanan KRL relasi Tanjung Priok–Jakarta Kota. Kehadiran Stasiun JIS diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat menuju kawasan stadion dan pusat aktivitas di sekitarnya. Operasional layanan KRL masih dilakukan secara bertahap dan saat ini melayani penumpang dari arah Tanjung Priok menuju Jakarta Kota.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Aktivitas Penumpang di Stasiun JIS Mulai Bergeliat
Kenakan Syal Persija Jakarta Anies Baswedan Resmikan Jakarta International Stadium
Melihat Suasana Ribuan Warga Salat Idul Fitri di Jakarta International Stadium
Suasana Sholat Idul Fitri 1443 H di Jakarta International Stadium
Barcelona U-18 Angkat Trofi di Jakarta International Stadium
Bisa Buka Tutup, Begini Foto Udara Atap Jakarta International Stadium
Bus Metrotrans Uji Coba Rute Jakarta International Stadium-Senen
Anies Baswedan Ajak Nidji Check Sound di Jakarta International Stadium, Netizen: Giring Menangis Melihat Ini