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Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) melihat proses pembuatan sagu saat meninjau Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026).
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Dalam kunjungan kerja ke Asmat tersebut Wapres meninjau Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat dan memantau progres pembangunan Gereja Katedral Salin Suci Baru serta peninjauan Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats dan RSUD Perpetua J. Safanpo.
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Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) melihat proses pembuatan sagu saat meninjau Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026).
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Wapres Gibran Tinjau Pengembangan Sagu dan Infrastruktur di Asmat
Selasa 23 Juni 2026 21:18 WIB
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JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) melihat proses pembuatan sagu saat meninjau Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026). Dalam kunjungan kerja ke Asmat tersebut Wapres meninjau Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat dan memantau progres pembangunan Gereja Katedral Salin Suci Baru serta peninjauan Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats dan RSUD Perpetua J. Safanpo.
FOTO : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden
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