JAKARTA - Head of Network Solutions Ericsson South East Asia Stanislaus Bawono (kiri) dan Head of Government and Industry Relations Ericsson Indonesia Ronni Nurmal (kanan) memaparkan temuan Ericsson Mobility Report 2026 di Jakarta (23/6/2026). Laporan menyoroti bahwa langganan 5G telah melampaui angka 3 miliar pada kuartal pertama 2026 secara global, diperkirakan akan terus tumbuh pesat dan lebih dari dua kali lipat menjadi 6,4 miliar pada akhir 2031. Ericsson berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan 5G melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, guna mempercepat transformasi digital nasional dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Digital 2045.