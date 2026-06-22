JAKARTA - Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Aksi yang diwarnai pembakaran ban dan keranda bambu sebagai simbol kritik terhadap pemerintah dan DPR tersebut sempat berujung ricuh saat sejumlah peserta menutup ruas Jalan Gatot Subroto arah Slipi, sehingga memicu kemacetan dan mendapat respons dari aparat kepolisian yang berjaga.