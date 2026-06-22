JAKARTA - Massa yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) melakukan aksi mengecor badan di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk peringatan terhadap negara bahwa konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah masih menjadi hambatan utama bagi terwujudnya cita-cita Indonesia mandiri dan berdaulat.