Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Ribuan massa dari Emak-Emak Muda (EMUD) berunjuk rasa di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Ribuan massa dari Emak-Emak Muda (EMUD) berunjuk rasa di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Ribuan massa dari Emak-Emak Muda (EMUD) berunjuk rasa di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Ribuan massa dari Emak-Emak Muda (EMUD) berunjuk rasa di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Ribuan massa dari Emak-Emak Muda (EMUD) berunjuk rasa di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Ribuan Emak-Emak Unjuk Rasa Dukung MBG Dilanjutkan

Senin 22 Juni 2026 21:44 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ribuan massa dari Emak-Emak Muda (EMUD) berunjuk rasa di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan.

 
Para peserta aksi menilai program MBG memiliki manfaat yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga memberikan dampak terhadap terbukanya lapangan pekerjaan serta menjaga keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam rantai penyediaannya.
 
Massa yang mengikuti aksi berasal dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga hingga pekerja yang menjadi bagian dari ekosistem pelaksanaan program MBG. Mereka menyampaikan aspirasi agar program tersebut terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
 
Dalam aksinya, emak-emak bawa boneka, panci hingga sayuran. Selain itu, massa membentangkan spanduk dukungan kepada pemerintah.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Ribuan Emak-Emak Unjuk Rasa Dukung MBG Dilanjutkan