JAKARTA - Ribuan massa dari Emak-Emak Muda (EMUD) berunjuk rasa di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan.

Para peserta aksi menilai program MBG memiliki manfaat yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga memberikan dampak terhadap terbukanya lapangan pekerjaan serta menjaga keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam rantai penyediaannya.

Massa yang mengikuti aksi berasal dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga hingga pekerja yang menjadi bagian dari ekosistem pelaksanaan program MBG. Mereka menyampaikan aspirasi agar program tersebut terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam aksinya, emak-emak bawa boneka, panci hingga sayuran. Selain itu, massa membentangkan spanduk dukungan kepada pemerintah.