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Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memusnahkan 567 barang bukti hasil penanganan pelanggaran merek Lacoste di lapangan kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (22/6/2026).
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Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memusnahkan 567 barang bukti hasil penanganan pelanggaran merek Lacoste di lapangan kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (22/6/2026).
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Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memusnahkan 567 barang bukti hasil penanganan pelanggaran merek Lacoste di lapangan kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (22/6/2026).
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Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memusnahkan 567 barang bukti hasil penanganan pelanggaran merek Lacoste di lapangan kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Foto 5 / 5
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Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memusnahkan 567 barang bukti hasil penanganan pelanggaran merek Lacoste di lapangan kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (22/6/2026).
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DJKI Kementerian Hukum Musnahkan 567 Barang Ilegal Senilai Ratusan Juta Rupiah
Senin 22 Juni 2026 21:35 WIB
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JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memusnahkan 567 barang bukti hasil penanganan pelanggaran merek Lacoste di lapangan kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ratusan barang yang dimusnahkan berupa kaus, celana, jaket, kemeja dan boxer yang diduga menggunakan merek tersebut secara ilegal.
Seluruh barang bukti tersebut memiliki estimasi nilai ekonomis sebesar Rp940,4 juta.
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