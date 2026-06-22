Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memusnahkan 567 barang bukti hasil penanganan pelanggaran merek Lacoste di lapangan kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memusnahkan 567 barang bukti hasil penanganan pelanggaran merek Lacoste di lapangan kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memusnahkan 567 barang bukti hasil penanganan pelanggaran merek Lacoste di lapangan kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memusnahkan 567 barang bukti hasil penanganan pelanggaran merek Lacoste di lapangan kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memusnahkan 567 barang bukti hasil penanganan pelanggaran merek Lacoste di lapangan kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (22/6/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

DJKI Kementerian Hukum Musnahkan 567 Barang Ilegal Senilai Ratusan Juta Rupiah

Senin 22 Juni 2026 21:35 WIB
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memusnahkan 567 barang bukti hasil penanganan pelanggaran merek Lacoste di lapangan kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (22/6/2026). 

 
Ratusan barang yang dimusnahkan berupa kaus, celana, jaket, kemeja dan boxer yang diduga menggunakan merek tersebut secara ilegal. 
 
Seluruh barang bukti tersebut memiliki estimasi nilai ekonomis  sebesar Rp940,4 juta.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Cegah Barang Ilegal, Satgas Yonif 509 Kostrad Periksa Pelintas Tapal Batas
DJKI Kementerian Hukum Musnahkan 567 Barang Ilegal Senilai Ratusan Juta Rupiah
UMKM Lokal Apresiasi Langkah Pemerintah Berantas Barang Ilegal
Bea Cukai Makassar Musnahkan Barang Ilegal Hasil Penindakan Tahun 2021-2022