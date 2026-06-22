JAKARTA - Sejumlah peserta mengikuti EST Fun Walk & Run 2026 di Jakarta, Minggu (21/6/2026). Kegiatan bertema Sustainable Future, Sustainable Living ini menjadi bagian dari transformasi Sekolah HighScope Indonesia menuju EcoSocioTech (EST) School yang mengusung semangat hidup sehat, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Melalui kegiatan ini, siswa, orang tua, guru, dan staf diajak untuk menerapkan gaya hidup aktif sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. EST Fun Walk & Run 2026 diharapkan dapat menginspirasi langkah-langkah sederhana yang membawa dampak positif bagi diri sendiri, komunitas, dan generasi mendatang.

Lebih dari sekadar kegiatan olahraga, acara ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya hidup yang lebih sehat, peduli, dan berkelanjutan. Semangat tersebut sejalan dengan visi sekolah dalam mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan masa depan.

Peserta dapat memilih kategori jalan santai maupun lari. Sepanjang rute, mereka melewati tiga titik edukasi bertema Eco, Socio, dan Tech yang menyampaikan pesan mengenai pelestarian lingkungan, kepedulian sosial, serta pemanfaatan teknologi secara bijak melalui pemindaian kode QR.

EST Fun Walk & Run 2026 juga menjadi bagian dari penguatan visi EST School untuk menghadirkan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Acara ini didukung oleh Balikin, layanan penggunaan kembali gelas yang membantu mengurangi sampah plastik sekali pakai selama kegiatan berlangsung.

Founder dan CEO EcoSocioTech School, Antarina S.F. Amir, mengatakan kegiatan ini diharapkan menjadi awal berbagai inisiatif yang mempererat kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas. Acara turut dihadiri jajaran pemilik jaringan EST School dan manajemen Redea Institute, serta dimeriahkan penampilan band siswa, permainan interaktif, dan pengundian doorprize.