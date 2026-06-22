Pengunjung melihat karya yang dipamerkan dalam UPH Design Week 2026 di Pelita Gallery, Kampus Universitas Pelita Harapan (UPH) Lippo Village, Tangerang, Senin (22/6/2026). Mengusung tema True Design–True Impact, kegiatan yang berlangsung pada 19–27 Juni 2026 tersebut menampilkan karya mahasiswa Fakultas Desain UPH sekaligus menjadi wadah eksplorasi kreativitas, teknologi, dan kolaborasi lintas disiplin. Acara ini juga menghadirkan berbagai program seperti Talks: Design × AI, Career Day, dan Design Skill Boosters Camp untuk membahas peran desain dalam menjawab tantangan masa depan di era kecerdasan buatan.

Pembukaan acara dilakukan oleh Rektor UPH, Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, yang menyoroti AI sebagai tantangan sekaligus peluang bagi dunia desain. Menurutnya, teknologi dapat memperkaya proses kreatif tanpa menghilangkan orisinalitas dan relevansi sosial sebuah karya.

Dekan Fakultas Desain UPH, Dr. Ir. Susinety Prakoso, menegaskan bahwa teknologi harus dimanfaatkan untuk menghasilkan karya yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berdampak bagi masyarakat. Sementara Ketua Panitia UPH Design Week 2026, Dr. Julia Dewi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin agar desain mampu menjawab kebutuhan nyata.

Selama sembilan hari penyelenggaraan, UPH Design Week menghadirkan berbagai program, mulai dari pameran karya mahasiswa, pop-up store karya kreatif mahasiswa dan alumni, hingga Design Experience Tour bagi siswa SMA dan orang tua.

Acara ini juga menghadirkan sesi Talks: Design × AI yang membahas peluang, tantangan, dan etika penggunaan AI dalam desain, serta Career Day yang mempertemukan mahasiswa dengan alumni dan profesional industri. Selain itu, terdapat Design Skill Boosters Camp untuk pengembangan keterampilan desain dan program kolaboratif Design and Music yang memadukan eksplorasi visual dan musik melalui pengalaman interaktif.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, UPH Design Week 2026 menjadi wadah bagi mahasiswa, pelajar, profesional, dan masyarakat untuk mengeksplorasi kreativitas, teknologi, serta kolaborasi dalam membentuk masa depan dunia desain.