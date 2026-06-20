JAKARTA - Anak-anak mengikuti pertandingan Turnamen Sepak Bola Liga Aspal U-13 di lapangan sederhana kawasan permukiman padat pinggir rel RT 09/RW 08, Menteng Jaya, Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Turnamen yang diikuti lima klub sepak bola usia dini tersebut digelar untuk mengisi masa libur sekolah sekaligus menyalurkan minat dan bakat anak-anak terhadap olahraga sepak bola di tengah keterbatasan ruang bermain yang layak.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kemeriahan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, serta diharapkan dapat menumbuhkan semangat sportivitas dan kecintaan terhadap sepak bola sejak usia dini.