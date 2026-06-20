JAKARTA - Pengunjung melihat karya pada pameran pameran retrospektif pelukis Zaini (1926–2026) bertajuk Menyibak Kabut di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2026). Pameran ini digelar dalam rangka memperingati 100 tahun kelahiran pelukis Zaini serta menjadi upaya untuk menghadirkan kembali sosok Zaini sebagai pelukis, pendidik, organisator seni, dan sebagai tokoh penting dalam ingatan sejarah seni rupa Indonesia.