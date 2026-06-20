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Pengunjung melihat karya pada pameran pameran retrospektif pelukis Zaini (1926?2026) bertajuk Menyibak Kabut di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2026).
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Pengunjung melihat karya pada pameran pameran retrospektif pelukis Zaini (1926?2026) bertajuk Menyibak Kabut di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2026).
Foto 3 / 5
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img-3
Pengunjung melihat karya pada pameran pameran retrospektif pelukis Zaini (1926?2026) bertajuk Menyibak Kabut di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2026).
Foto 4 / 5
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Pengunjung melihat karya pada pameran pameran retrospektif pelukis Zaini (1926?2026) bertajuk Menyibak Kabut di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2026).
Foto 5 / 5
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Pengunjung melihat karya pada pameran pameran retrospektif pelukis Zaini (1926?2026) bertajuk Menyibak Kabut di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2026).
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Pameran Menyibak Kabut Angkat 100 Tahun Kelahiran Pelukis Zaini

Sabtu 20 Juni 2026 21:00 WIB
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JAKARTA - Pengunjung melihat karya pada pameran  pameran retrospektif pelukis Zaini (1926–2026) bertajuk Menyibak Kabut  di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2026). Pameran ini digelar dalam rangka memperingati 100 tahun kelahiran pelukis Zaini serta menjadi upaya untuk menghadirkan kembali sosok Zaini sebagai pelukis, pendidik, organisator seni, dan sebagai tokoh penting dalam ingatan sejarah seni rupa Indonesia.

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