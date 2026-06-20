JAKARTA - Warga saat berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Sabtu (19/7/2026).

Kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan di Jakarta menurun sekitar 10 persen setelah periode Lebaran 2026. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta menilai penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sejumlah insentif pajak bagi pelaku ekonomi guna mendorong aktivitas perdagangan dan menggerakkan kembali sektor ritel di ibu kota.