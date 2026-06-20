Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kiri) mendampingi anak-anak panti asuhan berbelanja kebutuhan sekolah di Toko Buku Gramedia, Gorontalo, Jumat (19/6/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak menjelang tahun ajaran baru sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Sebanyak 120 anak dari enam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Provinsi Gorontalo menerima kupon belanja senilai Rp500 ribu untuk membeli perlengkapan sekolah sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam kegiatan tersebut, Wapres berinteraksi langsung dengan para anak penerima manfaat dan meninjau kebutuhan sekolah yang mereka pilih.

Program tersebut disambut antusias oleh anak-anak dan para pengelola panti asuhan. Bantuan perlengkapan sekolah dinilai meringankan beban keluarga dan lembaga pengasuhan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada Juli mendatang.

Foto : Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden