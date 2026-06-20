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Prof. Retno Dewanti membacakan orasi ilmiah bertajuk Dari Interaksi ke Konversi: Membangun Ekosistem Digital Marketing Berkelanjutan saat pengukuhan Guru Besar di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
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Digital marketing dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan UMKM, memperluas akses pasar, memperkuat industri kreatif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
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Digital marketing dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan UMKM, memperluas akses pasar, memperkuat industri kreatif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
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Orasi Ilmiah Prof. Retno Dewanti Soroti Perubahan Paradigma Pemasaran Digital

Sabtu 20 Juni 2026 20:54 WIB
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JAKARTA - Prof. Retno Dewanti membacakan orasi ilmiah bertajuk Dari Interaksi ke Konversi: Membangun Ekosistem Digital Marketing Berkelanjutan saat pengukuhan Guru Besar di Jakarta, Jumat (19/6/2026). Dalam orasinya, Guru Besar bidang Digital Marketing BINUS University tersebut menyoroti pentingnya membangun keterlibatan pelanggan yang relevan dan berkelanjutan melalui transformasi pemasaran digital yang berpusat pada pengalaman konsumen. Ia juga menekankan peran strategis digital marketing dalam mendorong pertumbuhan UMKM, memperluas akses pasar, serta mendukung perkembangan ekonomi digital Indonesia.

 
Pengukuhan ini menjadi bagian dari komitmen BINUS University dalam memperkuat pengembangan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul “Dari Interaksi ke Konversi: Membangun Ekosistem Digital Marketing Berkelanjutan”, Prof. Retno menyoroti perubahan paradigma pemasaran digital dari sekadar penyampaian pesan menjadi pengalaman yang berpusat pada pelanggan.
 
Menurutnya, keberhasilan pemasaran digital saat ini tidak lagi diukur dari jumlah tayangan atau pengikut, melainkan dari kemampuan membangun hubungan yang relevan, personal, dan bermakna dengan konsumen. Keterlibatan pengguna, relevansi konten, kecepatan respons, dan interaktivitas menjadi faktor utama dalam menciptakan nilai bisnis yang berkelanjutan.
 
Prof. Retno juga menekankan pentingnya strategi pemasaran terintegrasi yang mencakup pembangunan kesadaran (reach), interaksi (act), konversi (convert), hingga loyalitas pelanggan (engage). 
 
Selain itu, ia menyoroti besarnya potensi ekonomi digital Indonesia yang didukung tingginya penetrasi internet dan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI). Digital marketing dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan UMKM, memperluas akses pasar, memperkuat industri kreatif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
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