TANGERANG - Bola meluncur dari tee box menuju hamparan rumput hijau yang membentang luas. Sejumlah peserta mengikuti arah pukulan sambil berbincang santai. Namun perhatian banyak orang tertuju kepada dua figur yang sudah akrab di ruang publik, Shin Tae-yong dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Keduanya ikut ambil bagian dalam Hongsam Ball Golf Tournament & Product Launching 2026 di Tangerang, Sabtu (13/6/2026). Kehadiran mereka membuat turnamen golf eksklusif itu terasa semakin menarik.

Ratusan peserta dari komunitas golf, Key Opinion Leaders, artis, musisi, dan tamu undangan memadati area pertandingan. Beberapa kali terdengar tepuk tangan ketika para tokoh menyelesaikan pukulan mereka. Di sejumlah titik, peserta sengaja berhenti sejenak untuk menyaksikan permainan Shin Tae-yong maupun Ahok.

Permainan dimulai pukul 13.00 WIB di Imperial Klub Golf, Tangerang. Cuaca yang cukup bersahabat membuat pertandingan berlangsung nyaman hingga usai. Keramaian paling terasa di Hole 5. Di lokasi tersebut, peserta mendapat kesempatan mengikuti tantangan "Beat The Founders" yang menghadirkan Shin Tae-yong sebagai lawan skor. Antrean peserta terlihat silih berganti untuk mencoba mengungguli catatan pukulannya, termasuk Ahok.

Banyak peserta mengangkat telepon genggam untuk mengabadikan momen. Sebagian lainnya memanfaatkan kesempatan berbincang dan berfoto bersama mantan pelatih Tim Nasional Indonesia tersebut. Peserta yang berhasil mencatatkan skor lebih baik berhak membawa pulang sandal eksklusif.

Hole 5 juga tampil berbeda berkat renovasi menyeluruh yang dilakukan penyelenggara. Desain modern dan futuristik berpadu dengan fasilitas pendingin udara yang membuat pemain lebih nyaman beristirahat. Kiosk tersebut diklaim sebagai kiosk golf ber-AC pertama di Indonesia. Karena itu, area ini menjadi titik singgah favorit para peserta sebelum kembali melanjutkan permainan. Di sela kompetisi, obrolan ringan dan gelak tawa terdengar bergantian dari dalam kiosk.

Menjelang penutupan acara, peserta berkumpul untuk sesi foto bersama. Hamparan rumput hijau berubah menjadi lautan manusia yang dipenuhi pakaian berwarna-warni. Di belakang mereka, pohon-pohon palem menjulang mengelilingi area lapangan dengan latar danau yang tenang. Tiba-tiba semburan asap putih membumbung dari kedua sisi area foto. Pada saat bersamaan, ribuan konfeti merah dan biru beterbangan memenuhi udara, menciptakan pemandangan yang sulit dilewatkan begitu saja.

Memasuki malam hari, acara berlanjut dengan jamuan makan malam berkonsep round table. Hidangan lokal, internasional, hingga Korea disajikan oleh Imperial Klub Golf dan Hwangje Korean Restaurant. Penampilan UPH Choir menghadirkan nuansa elegan sebelum energi acara kembali meningkat lewat aksi panggung Tantri Syalindri Ichlasari.

Puncak acara terjadi saat peluncuran minuman energi Hongsam Ball. Kaleng produk yang dibekukan dalam balok es besar dipecahkan menggunakan palu oleh para brand ambassador sebagai simbol peluncuran resmi ke pasar Indonesia. Sorak dan tepuk tangan langsung pecah dari berbagai penjuru ruangan. Momen tersebut menutup satu hari penuh olahraga, hiburan, dan kebersamaan yang mempertemukan tokoh nasional, selebritas, serta komunitas golf di Imperial Golf Club.