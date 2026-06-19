JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Saan Mustopa menemui perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya terkait kelangkaan BBM subsidi, tingginya harga bahan pokok, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), supremasi sipil, serta kondisi stabilitas ekonomi nasional. Menanggapi aspirasi tersebut, DPR RI berjanji akan menindaklanjuti dan memfasilitasi komunikasi dengan pihak pemerintah guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang disampaikan.

Usai melakukan audiensi, Dasco menyampaikan bahwa sebagian tuntutan mahasiswa telah langsung dikomunikasikan kepada pihak eksekutif melalui sambungan telepon, termasuk kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yang menurutnya turut mendengarkan aspirasi mahasiswa secara langsung. Sementara itu, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal komitmen yang disampaikan DPR RI dan tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi apabila tuntutan mereka belum mendapatkan tindak lanjut dan penyelesaian yang konkret.