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Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menerima audiensi sejumlah perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
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Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menerima audiensi sejumlah perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Foto 3 / 5
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Pertemuan yang berlangsung tertutup di Ruang Abdul Muis, Gedung Kura-Kura, itu juga dihadiri Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam.
Foto 4 / 5
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Pertemuan yang berlangsung tertutup di Ruang Abdul Muis, Gedung Kura-Kura, itu juga dihadiri Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam.
Foto 5 / 5
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Pertemuan yang berlangsung tertutup di Ruang Abdul Muis, Gedung Kura-Kura, itu juga dihadiri Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam.
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Dasco Terima Audiensi Massa Mahasiswa di Gedung DPR

Jum'at 19 Juni 2026 21:24 WIB
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JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menerima audiensi sejumlah perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (19/6/2026). 

 
Pertemuan yang berlangsung tertutup di Ruang Abdul Muis, Gedung Kura-Kura, itu juga dihadiri Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam.
 
Audiensi diikuti perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Esa Unggul. Hingga pertemuan berlangsung, pimpinan DPR dijadwalkan memberikan keterangan pers usai dialog dengan massa mahasiswa.
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