JAKARTA - Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti dan Universitas Esa Unggul tiba untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Massa aksi membawa berbagai atribut dan spanduk berisi tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga legislatif terkait kondisi ekonomi, politik, dan tata kelola pemerintahan saat ini.

Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa mengusung kembali seruan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) sebagai simbol perjuangan dan kritik terhadap situasi nasional. Tiga tuntutan yang disampaikan meliputi pemulihan ekonomi dan politik nasional, perbaikan kompetensi pejabat negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab publik, serta pengembalian supremasi sipil sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aksi yang berlangsung di kawasan parlemen itu diikuti ratusan peserta dari kedua perguruan tinggi yang menyampaikan aspirasi melalui orasi, poster, dan berbagai bentuk ekspresi damai lainnya. Mahasiswa menilai ketiga tuntutan tersebut penting untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.