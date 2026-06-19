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Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mercu Buana melakukan long march di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
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Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mercu Buana melakukan long march di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
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Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mercu Buana melakukan long march di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
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Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mercu Buana melakukan long march di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
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Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mercu Buana melakukan long march di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
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Mahasiswa Gelar Long March Tuntut Perbaikan Tata Kelola Ekonomi

Jum'at 19 Juni 2026 21:12 WIB
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JAKARTA - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mercu Buana melakukan long march di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Massa aksi yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi tersebut menyampaikan aspirasi terkait perbaikan tata kelola perekonomian nasional serta mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

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