Foto 1 / 5
Perbesar
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mercu Buana melakukan long march di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mercu Buana melakukan long march di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mercu Buana melakukan long march di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mercu Buana melakukan long march di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mercu Buana melakukan long march di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Advertisement
Mahasiswa Gelar Long March Tuntut Perbaikan Tata Kelola Ekonomi
Jum'at 19 Juni 2026 21:12 WIB
A
A
A
JAKARTA - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mercu Buana melakukan long march di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Massa aksi yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi tersebut menyampaikan aspirasi terkait perbaikan tata kelola perekonomian nasional serta mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya