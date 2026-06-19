JAKARTA - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mercu Buana melakukan long march di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Massa aksi yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi tersebut menyampaikan aspirasi terkait perbaikan tata kelola perekonomian nasional serta mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.