JAKARTA - Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks DPR/MPR, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Dalam aksinya, massa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat dan membebani anggaran negara.

Para demonstran menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menghamburkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Massa membawa berbagai spanduk berisi tuntutan serta menyerukan evaluasi terhadap program-program yang dinilai tidak efektif.

Selain menyoroti penggunaan APBN, peserta aksi juga meminta DPR lebih serius mendengarkan aspirasi masyarakat. Mereka menuntut pemerintah menjamin pendidikan gratis yang merata serta meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan kesejahteraan dan status kerja.

Dalam demonstrasi tersebut, massa turut membawa sebuah boneka mistis jelangkung sebagai simbol kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan, sementara para peserta secara bergantian menyampaikan orasi di depan gerbang kompleks parlemen.