JAKARTA - Danone Indonesia kembali menggelar Danone Day 2026, program tahunan yang mengajak karyawan terjun langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan konsumen, pelanggan, dan mitra bisnis. Kegiatan ini bertujuan memperdalam pemahaman karyawan terhadap kebutuhan konsumen serta perjalanan produk Danone di tengah masyarakat.

Tahun ini, ratusan karyawan dari berbagai fungsi mengikuti sejumlah aktivitas yang memberikan pengalaman langsung mengenai dinamika pasar, perilaku konsumen, dan proses distribusi produk.

Dalam program ini, karyawan turut memperkenalkan Bebelac Susu Formula Cair, inovasi terbaru dengan kombinasi DHA tinggi dan sukrosa rendah di kategorinya, serta varian rasa stroberi yang disukai anak-anak. Peserta juga mengikuti Bebelac LIVE Shopping, di mana mereka berperan sebagai host live commerce untuk memahami tren pemasaran digital dan interaksi konsumen secara real-time.

Sementara melalui Mizone Blitz, peserta memperoleh pengalaman langsung melihat aktivitas penjualan dan distribusi di berbagai kanal. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kampanye Mizone yang menandai kemitraan resmi dengan Argentine Football Association (AFA), sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya eksekusi di lapangan dalam memperkuat visibilitas merek.

“Melalui Danone Day, karyawan berkesempatan berinteraksi langsung dengan konsumen dan melihat lebih dekat bagaimana solusi Danone hadir di tengah masyarakat. Pengalaman ini memperkaya perspektif karyawan, memperkuat kolaborasi lintas fungsi, dan membantu kami menghadirkan inovasi yang semakin relevan bagi konsumen,” ujar Vera Galuh Sugijanto, VP General Secretary Danone Indonesia.

Melalui Danone Day 2026, Danone Indonesia terus mendorong pemahaman yang lebih dekat terhadap kebutuhan konsumen guna menghadirkan inovasi dan solusi yang berdampak bagi masyarakat Indonesia.