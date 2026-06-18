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Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad bersama Sari Yuliati; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi Pimpinan Komisi XI DPR RI saat menggelar konferensi pers setelah melakukan pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Pertemuan ini dilakukan untuk berkoordinasi dan berdiskusi kepada Jajaran Direksi BEI baru periode 2026-2030. OJK telah memilih 7 direktur BEI dari 4 paket, atau sebanyak 28 orang yang sudah melakukan fit and proper test di OJK. Pengumuman resmi jajaran direksi BEI yang baru akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tangga 29 Juni 2026.
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Pertemuan ini dilakukan untuk berkoordinasi dan berdiskusi kepada Jajaran Direksi BEI baru periode 2026-2030. OJK telah memilih 7 direktur BEI dari 4 paket, atau sebanyak 28 orang yang sudah melakukan fit and proper test di OJK. Pengumuman resmi jajaran direksi BEI yang baru akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tangga 29 Juni 2026.
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Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad bersama Sari Yuliati; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi Pimpinan Komisi XI DPR RI saat menggelar konferensi pers setelah melakukan pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad bersama Sari Yuliati; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi Pimpinan Komisi XI DPR RI saat menggelar konferensi pers setelah melakukan pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Pimpinan DPR dan OJK Bahas Jajaran Direksi Baru BEI

Kamis 18 Juni 2026 22:19 WIB
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JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad bersama Sari Yuliati; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi Pimpinan Komisi XI DPR RI saat menggelar konferensi pers setelah melakukan pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Pertemuan ini dilakukan untuk berkoordinasi dan berdiskusi kepada Jajaran Direksi BEI baru periode 2026-2030. OJK telah memilih 7 direktur BEI dari 4 paket, atau sebanyak 28 orang yang sudah melakukan fit and proper test di OJK. Pengumuman resmi jajaran direksi BEI yang baru akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tangga 29 Juni 2026.

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