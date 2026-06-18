JAKARTA - Sejumlah peserta mengikuti Aksi Kamisan ke-912 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Aksi tersebut mengangkat isu penegakan hak asasi manusia (HAM) dan kondisi demokrasi di Indonesia.

Dalam aksinya, massa membawa payung hitam dan poster berisi berbagai tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah menghormati kebebasan berekspresi, menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM, serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan.