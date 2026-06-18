Foto 1 / 5
Perbesar
Petugas membersihkan sisa-sisa bentrokan eksekusi lahan Hotel Sultan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Petugas membersihkan sisa-sisa bentrokan eksekusi lahan Hotel Sultan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Petugas membersihkan sisa-sisa bentrokan eksekusi lahan Hotel Sultan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Petugas membersihkan sisa-sisa bentrokan eksekusi lahan Hotel Sultan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Petugas membersihkan sisa-sisa bentrokan eksekusi lahan Hotel Sultan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Advertisement
Petugas Bersihkan Sisa Bentrokan Pascakeksekusi Hotel Sultan
Kamis 18 Juni 2026 22:04 WIB
A
A
A
JAKARTA - Petugas membersihkan sisa-sisa bentrokan eksekusi lahan Hotel Sultan di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Proses eksekusi pengosongan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, berakhir ricuh setelah massa simpatisan yang menolak eksekusi menolak membubarkan diri dan tetap bertahan di depan area Hotel Sultan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya