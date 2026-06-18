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Petugas membersihkan sisa-sisa bentrokan eksekusi lahan Hotel Sultan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Petugas membersihkan sisa-sisa bentrokan eksekusi lahan Hotel Sultan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Petugas membersihkan sisa-sisa bentrokan eksekusi lahan Hotel Sultan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Petugas membersihkan sisa-sisa bentrokan eksekusi lahan Hotel Sultan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Petugas membersihkan sisa-sisa bentrokan eksekusi lahan Hotel Sultan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Petugas Bersihkan Sisa Bentrokan Pascakeksekusi Hotel Sultan

Kamis 18 Juni 2026 22:04 WIB
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JAKARTA - Petugas membersihkan sisa-sisa bentrokan eksekusi lahan Hotel Sultan di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Proses eksekusi pengosongan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, berakhir ricuh setelah massa simpatisan yang menolak eksekusi menolak membubarkan diri dan tetap bertahan di depan area Hotel Sultan.

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