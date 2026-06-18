Foto 1 / 5
Perbesar
Sejumlah karyawan dan simpatisan Hotel Sultan mengikuti aksi penolakan eksekusi lahan di depan lobi hotel, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Sejumlah karyawan dan simpatisan Hotel Sultan mengikuti aksi penolakan eksekusi lahan di depan lobi hotel, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Sejumlah karyawan dan simpatisan Hotel Sultan mengikuti aksi penolakan eksekusi lahan di depan lobi hotel, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Sejumlah karyawan dan simpatisan Hotel Sultan mengikuti aksi penolakan eksekusi lahan di depan lobi hotel, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Sejumlah karyawan dan simpatisan Hotel Sultan mengikuti aksi penolakan eksekusi lahan di depan lobi hotel, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Advertisement
Karyawan dan Simpatisan Hotel Sultan Gelar Aksi Tolak Eksekusi Lahan
Kamis 18 Juni 2026 21:54 WIB
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah karyawan dan simpatisan Hotel Sultan mengikuti aksi penolakan eksekusi lahan di depan lobi hotel, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Puluhan spanduk penolakan terpasang di sejumlah titik di kawasan hotel, sementara kawat berduri membentang menutupi akses masuk. Massa yang mengenakan kaos oranye berkumpul di depan lobi di tengah penjagaan ketat aparat gabungan yang mengamankan proses eksekusi.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya