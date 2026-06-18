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Sejumlah karyawan dan simpatisan Hotel Sultan mengikuti aksi penolakan eksekusi lahan di depan lobi hotel, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Sejumlah karyawan dan simpatisan Hotel Sultan mengikuti aksi penolakan eksekusi lahan di depan lobi hotel, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Sejumlah karyawan dan simpatisan Hotel Sultan mengikuti aksi penolakan eksekusi lahan di depan lobi hotel, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Sejumlah karyawan dan simpatisan Hotel Sultan mengikuti aksi penolakan eksekusi lahan di depan lobi hotel, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Sejumlah karyawan dan simpatisan Hotel Sultan mengikuti aksi penolakan eksekusi lahan di depan lobi hotel, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Karyawan dan Simpatisan Hotel Sultan Gelar Aksi Tolak Eksekusi Lahan

Kamis 18 Juni 2026 21:54 WIB
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JAKARTA - Sejumlah karyawan dan simpatisan Hotel Sultan mengikuti aksi penolakan eksekusi lahan di depan lobi hotel, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Puluhan spanduk penolakan terpasang di sejumlah titik di kawasan hotel, sementara kawat berduri membentang menutupi akses masuk. Massa yang mengenakan kaos oranye berkumpul di depan lobi di tengah penjagaan ketat aparat gabungan yang mengamankan proses eksekusi.

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