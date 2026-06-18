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Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
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Aksi Aliansi Perempuan Indonesia Menuntut Pemerintah Stop MBG

Kamis 18 Juni 2026 21:54 WIB
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JAKARTA - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah menghentikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Para peserta aksi membawa poster berisi berbagai tuntutan serta panci yang dipukul sebagai bentuk protes.

 
Massa secara bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti alokasi anggaran program MBG. Mereka menilai dana yang digunakan untuk menjalankan program tersebut terlalu besar dan perlu dievaluasi. Sejumlah poster bertuliskan penolakan terhadap MBG terlihat dibentangkan di sekitar lokasi aksi.
 
Situasi sempat memanas ketika sebagian peserta aksi berupaya melakukan longmarch menuju kawasan Istana Kepresidenan. Namun, langkah mereka tertahan oleh barikade aparat kepolisian, termasuk jajaran polisi wanita yang membentuk pagar pengamanan. Dorong-dorongan antara massa dan petugas sempat terjadi sehingga memicu kericuhan singkat sebelum situasi kembali terkendali.
 
Aksi tersebut turut berdampak pada arus lalu lintas di sekitar Bundaran HI. Kendaraan yang melintas dari arah Jalan M.H. Thamrin menuju sejumlah ruas jalan di pusat ibu kota sempat mengalami perlambatan akibat konsentrasi massa dan pengamanan yang dilakukan aparat. Polisi melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kepadatan dan memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan.
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Aksi Aliansi Perempuan Indonesia Menuntut Pemerintah Stop MBG