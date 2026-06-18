JAKARTA - Pengunjung memadati Jakarta Fair 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Momogi Group kembali meramaikan Jakarta Fair (PRJ) 2026 dengan menghadirkan berbagai promo menarik, produk unggulan, serta pengalaman belanja yang lebih interaktif bagi para pengunjung. Dalam ajang tahunan tersebut, pengunjung dapat menikmati berbagai produk favorit Momogi dengan harga spesial mulai dari Rp10.000 untuk seri Classic Series dan Mixed Bag Fruit Series.

Selain promo menarik, Momogi Group juga membawa beragam produk andalan seperti Momogi Signature, Hatago, Yale-Yale, dan Migi-Migi yang menawarkan pilihan camilan dengan berbagai rasa dan tekstur untuk seluruh anggota keluarga. Perusahaan juga menghadirkan lini Fun Snack yang dirancang untuk memberikan pengalaman ngemil yang lebih seru bagi anak-anak maupun keluarga.

Salah satu daya tarik utama di booth Momogi Group tahun ini adalah kehadiran Giant Bag Momogi dan Panda Bag, kemasan berukuran besar yang menjadi favorit pengunjung untuk dibawa pulang maupun dijadikan koleksi.

Vice President Marketing Momogi Group, Natanael Yonathan, mengatakan kehadiran perusahaan di PRJ 2026 merupakan bagian dari upaya untuk semakin dekat dengan konsumen sekaligus memperkenalkan berbagai inovasi produk terbaru.

Melalui promo spesial, produk unggulan, dan berbagai aktivitas menarik selama pameran, Momogi Group berharap dapat memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi pengunjung serta memperkuat engagement dengan konsumen di salah satu ajang pameran terbesar di Indonesia.