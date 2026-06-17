JAKARTA - Penyelenggaraan perdana Campus League Basketball The Nationals 2026 di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, menjadi wujud kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri olahraga dalam membangun ekosistem talenta muda Indonesia. Turnamen yang berlangsung pada 7–13 Juni 2026 ini mempertemukan 18 tim terbaik dari lima regional yang mewakili 13 perguruan tinggi di tujuh provinsi.

CEO Campus League, Ryan Gozali, mengatakan kompetisi ini terinspirasi dari model olahraga kampus seperti NCAA di Amerika Serikat. Menurutnya, UPH menjadi mitra yang ideal karena memiliki fasilitas, budaya kampus, dan visi pengembangan olahraga yang sejalan. Ia menilai kehadiran kompetisi di lingkungan kampus tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tetapi juga membangun kebanggaan mahasiswa serta mempererat hubungan alumni melalui olahraga.

Bagi UPH, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pengembangan mahasiswa secara holistis. Associate Vice President of Student Development, Alumni & Corporate Relation UPH, Dr. Andry M. Panjaitan, menyebut Campus League memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami olahraga tidak hanya sebagai kompetisi, tetapi juga sebagai industri yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.

Komitmen tersebut diperkuat melalui program Health and Wellness yang menjadi bagian wajib dalam pengalaman belajar mahasiswa. UPH juga menerapkan pembinaan student-athlete secara menyeluruh, mencakup aspek akademik, fisik, mental, dan spiritual.

Executive Director of UPH Sport sekaligus Head Coach UPH Eagles, Dr. Stephen Lester Metcalfe, menilai Campus League telah meningkatkan standar kompetisi basket mahasiswa di Indonesia menjadi lebih profesional. Selain mencetak atlet berprestasi, UPH juga membekali mahasiswa dengan pengalaman di bidang sport management, kepelatihan, dan industri olahraga melalui berbagai program akademik dan magang.

Dukungan terhadap peran kampus dalam pengembangan olahraga turut disampaikan Wakil Ketua DPD PERBASI Banten, Tikky Suwantikno. Ia menilai perguruan tinggi merupakan wadah ideal untuk membina atlet menuju level profesional maupun tim nasional. Menurutnya, fasilitas olahraga yang dimiliki UPH termasuk yang terbaik di Indonesia dan mampu mendukung pengembangan basket nasional.

Sementara itu, alumni UPH sekaligus pebasket profesional, Juan Laurent Kokodiputra, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara prestasi akademik dan olahraga. Ia berharap Campus League dapat menjadi batu loncatan bagi mahasiswa untuk berprestasi di tingkat internasional sekaligus mengharumkan nama Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, UPH dan Campus League menunjukkan bahwa olahraga mahasiswa tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembentukan karakter, pengembangan profesionalisme, serta investasi bagi masa depan industri olahraga Indonesia.