JAKARTA - Penumpang berada di dalam rangkaian gerbong KRL Commuter Line tematik Piala Dunia 2026 di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Coca-Cola Indonesia menghadirkan semangat FIFA World Cup 2026 ke ruang-ruang publik melalui berbagai aktivasi, mulai dari instalasi tematik di Commuter Line, peluncuran kemasan kaleng edisi khusus Piala Dunia, anthem, hingga kegiatan nonton bareng di 15 kota di Indonesia.

Inisiatif tersebut bertujuan menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dan interaktif bagi masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia, sekaligus memperkuat kebersamaan dan antusiasme para penggemar sepak bola di Tanah Air.