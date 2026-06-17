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Ornamen Piala Dunia 2026 dari Coca-Cola Indonesia menghiasi gerbong KRL commuter line di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
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Penumpang berada di dalam rangkaian gerbong KRL Commuter Line tematik Piala Dunia 2026 di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
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Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda, Director Coca-Cola Trademark Coca-Cola Indonesia Fitriana Adhisti, sportcaster Valentino Simanjuntak, Commercial Vice President KAI Commuter Hilmi Ridwan dan Commercial Vice President KAI Wisata Kartono berbincang di dalam gerbong KRL Commuter Line di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
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Penumpang berada di dalam rangkaian gerbong KRL Commuter Line tematik Piala Dunia 2026 di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
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Coca-Cola Indonesia menghadirkan semangat FIFA World Cup 2026 ke ruang-ruang publik melalui berbagai aktivasi, mulai dari instalasi tematik di Commuter Line, peluncuran kemasan kaleng edisi khusus Piala Dunia, anthem, hingga kegiatan nonton bareng di 15 kota di Indonesia.
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Semarak Piala Dunia 2026 Warnai Rangkaian KRL Commuter Line
Rabu 17 Juni 2026 21:52 WIB
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JAKARTA - Penumpang berada di dalam rangkaian gerbong KRL Commuter Line tematik Piala Dunia 2026 di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Coca-Cola Indonesia menghadirkan semangat FIFA World Cup 2026 ke ruang-ruang publik melalui berbagai aktivasi, mulai dari instalasi tematik di Commuter Line, peluncuran kemasan kaleng edisi khusus Piala Dunia, anthem, hingga kegiatan nonton bareng di 15 kota di Indonesia.
Inisiatif tersebut bertujuan menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dan interaktif bagi masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia, sekaligus memperkuat kebersamaan dan antusiasme para penggemar sepak bola di Tanah Air.
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