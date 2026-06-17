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Massa aksi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana eksekusi dan pengosongan lahan Hotel Sultan di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
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Massa aksi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana eksekusi dan pengosongan lahan Hotel Sultan di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Foto 3 / 5
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img-3
Massa aksi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana eksekusi dan pengosongan lahan Hotel Sultan di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Foto 4 / 5
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img-4
Massa aksi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana eksekusi dan pengosongan lahan Hotel Sultan di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Foto 5 / 5
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Massa aksi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana eksekusi dan pengosongan lahan Hotel Sultan di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
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Ratusan Buruh Desak Pembatalan Eksekusi Hotel Sultan

Rabu 17 Juni 2026 22:01 WIB
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JAKARTA - Massa aksi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN  menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana eksekusi dan pengosongan lahan Hotel Sultan di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Mereka mendesak agar eksekusi Hotel Sultan dibatalkan dan penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur negosiasi yang dinilai lebih adil dan bermartabat.

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