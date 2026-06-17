JAKARTA - Petugas memberikan informasi kepada orang tua siswa di posko pelayanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di SMAN 70 Jakarta, Rabu (17/6/2026). Posko layanan SPMB disediakan bagi calon murid jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK untuk memberikan konsultasi terkait tahapan penerimaan, verifikasi data, penyelesaian kendala teknis, serta menerima aduan masyarakat.

Selain layanan tatap muka, petugas juga membuka layanan konsultasi melalui platform live streaming agar calon murid dan orang tua dapat memperoleh informasi serta menyampaikan pertanyaan tanpa harus datang langsung ke posko. Sejumlah orang tua mengaku terbantu dengan pelayanan yang dinilai informatif dan mudah dipahami.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan daya tampung sebanyak 245.980 kursi untuk calon murid baru pada berbagai jenjang pendidikan. Selain sekolah negeri yang menyediakan 228.163 kursi, Pemprov DKI Jakarta juga memperluas akses pendidikan melalui program SPMB Bersama dan Sekolah Swasta Gratis. Pada pelaksanaannya, SPMB 2026 membuka empat jalur penerimaan, yakni Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi, Jalur Domisili, dan Jalur Mutasi.