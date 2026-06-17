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Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Menara Danareksa, kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
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Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Menara Danareksa, kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
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Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Menara Danareksa, kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
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Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Menara Danareksa, kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
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Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Menara Danareksa, kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
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Aksi Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Rabu 17 Juni 2026 21:52 WIB
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JAKARTA - Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Menara Danareksa, kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

 
Dalam aksi tersebut, peserta menyuarakan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan. Mereka menilai program tersebut telah memberikan manfaat bagi jutaan penerima, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan lansia, serta membuka lapangan pekerjaan melalui dapur-dapur penyedia makanan bergizi. Massa juga membawa berbagai poster dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan menyerukan penindakan terhadap pelaku korupsi.
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Aksi Dukung Program Makan Bergizi Gratis