JAKARTA - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta pada 22 Juni 2026, permintaan ondel-ondel di sejumlah sentra kerajinan Betawi mengalami peningkatan signifikan. Salah satunya terlihat di rumah produksi ondel-ondel ASNR, kawasan Setu Babakan, Jakarta Selatan, Selasa (16/6/2026), di mana para perajin tampak sibuk menyelesaikan pesanan dari instansi, komunitas budaya, hingga masyarakat umum untuk kebutuhan dekorasi dan pertunjukan. Jakarta tahun ini merayakan usia ke-499 dan tengah memasuki fase transisi menuju perayaan lima abad atau 500 tahun pada 2027.

Ondel-ondel merupakan salah satu ikon budaya Betawi yang hingga kini masih dilestarikan sebagai bagian dari identitas Jakarta. Boneka raksasa khas Betawi tersebut tidak hanya tampil dalam berbagai acara adat dan festival budaya, tetapi juga banyak digunakan sebagai hiasan di kantor, pusat perbelanjaan, hotel, hingga ruang publik selama rangkaian perayaan HUT Jakarta.

Di rumah produksi tersebut, perajin mengerjakan berbagai ukuran ondel-ondel, mulai dari versi mini untuk suvenir hingga ukuran besar yang biasa digunakan dalam pertunjukan. Harga jualnya bervariasi, mulai Rp170 ribu untuk ukuran kecil hingga mencapai Rp14 juta per pasang untuk ukuran besar dengan detail ornamen dan busana tradisional yang lebih lengkap.

Peringatan HUT ke-499 Jakarta tahun ini mengusung tema “Bergerak Menuju Era Baru Jakarta” dengan slogan “Menuju 5 Abad Jakarta”, yang mencerminkan semangat transformasi ibu kota menuju kota global sekaligus tetap menjaga akar budaya dan sejarahnya. Meningkatnya permintaan ondel-ondel menjelang hari jadi Jakarta menunjukkan bahwa warisan budaya Betawi masih memiliki tempat penting di tengah perkembangan kota modern.