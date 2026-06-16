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Warga berjalan di trotoar yang dihiasi ornamen tematik khas Betawi di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
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Ornamen dekoratif bernuansa Betawi tersebut dipasang untuk memeriahkan perayaan HUT)ke-499 Jakarta yang akan diperingati pada 22 Juni 2026.
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Warga berjalan di trotoar yang dihiasi ornamen tematik khas Betawi di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Foto 4 / 5
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Ornamen dekoratif bernuansa Betawi tersebut dipasang untuk memeriahkan perayaan HUT)ke-499 Jakarta yang akan diperingati pada 22 Juni 2026.
Foto 5 / 5
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Warga berjalan di trotoar yang dihiasi ornamen tematik khas Betawi di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
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Trotoar Jakarta Dihiasi Ornamen Betawi Sambut HUT ke-499 Kota Jakarta
Selasa 16 Juni 2026 21:00 WIB
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JAKARTA - Warga berjalan di trotoar yang dihiasi ornamen tematik khas Betawi di Jakarta, Selasa (16/6/2026).Ornamen dekoratif bernuansa Betawi tersebut dipasang untuk memeriahkan perayaan HUT)ke-499 Jakarta yang akan diperingati pada 22 Juni 2026.
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