JAKARTA - Suporter memberikan dukungan untuk para tim kebanggaanya dalam turnamen Okezone National Championship di GOR UNJ, Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Para suporter memberikan dukungan meriah untuk para tim kebanggaanya dari berbagai sekolah yang berlaga di turnamen Okezone National Championship.

Suporter dari sekolah SMA Tunas Bangsa berhasil menjadi pemenang best suporter dengan mendapatkan hadiah senilai Rp 1.500.000.