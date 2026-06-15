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Para suporter memberikan dukungan meriah untuk para tim kebanggaanya dari berbagai sekolah yang berlaga di turnamen Okezone National Championship.
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Para suporter memberikan dukungan meriah untuk para tim kebanggaanya dari berbagai sekolah yang berlaga di turnamen Okezone National Championship.
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Suporter dari sekolah SMA Tunas Bangsa berhasil menjadi pemenang best suporter dengan mendapatkan hadiah senilai Rp 1.500.000.
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Suporter memberikan dukungan untuk para tim kebanggaanya dalam turnamen Okezone National Championship di GOR UNJ, Jakarta, Minggu (14/6/2026).
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Suporter memberikan dukungan untuk para tim kebanggaanya dalam turnamen Okezone National Championship di GOR UNJ, Jakarta, Minggu (14/6/2026).
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Suporter memberikan dukungan untuk para tim kebanggaanya dalam turnamen Okezone National Championship di GOR UNJ, Jakarta, Minggu (14/6/2026).
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Potret Keseruan Suporter di Okezone National Championship

Senin 15 Juni 2026 22:32 WIB
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JAKARTA - Suporter memberikan dukungan untuk para tim kebanggaanya dalam turnamen Okezone National Championship di GOR UNJ, Jakarta, Minggu (14/6/2026).

 
Para suporter memberikan dukungan meriah untuk para tim kebanggaanya dari berbagai sekolah yang berlaga di turnamen Okezone National Championship.
 
Suporter dari sekolah SMA Tunas Bangsa berhasil menjadi pemenang best suporter dengan mendapatkan hadiah senilai Rp 1.500.000.
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