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Sejumlah warga, remaja, dan anak-anak mengikuti pawai obor mengikuti pawai menyambut Tahun Baru Islam 1448 H di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
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Sejumlah warga, remaja, dan anak-anak mengikuti pawai obor mengikuti pawai menyambut Tahun Baru Islam 1448 H di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Foto 3 / 5
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Sejumlah warga, remaja, dan anak-anak mengikuti pawai obor mengikuti pawai menyambut Tahun Baru Islam 1448 H di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Foto 4 / 5
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Sejumlah warga, remaja, dan anak-anak mengikuti pawai obor mengikuti pawai menyambut Tahun Baru Islam 1448 H di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Foto 5 / 5
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Sejumlah warga, remaja, dan anak-anak mengikuti pawai obor mengikuti pawai menyambut Tahun Baru Islam 1448 H di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
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Pawai Obor Meriahkan Penyambutan 1 Muharam 1448 H di Jakarta
Senin 15 Juni 2026 22:48 WIB
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JAKARTA - Sejumlah warga, remaja, dan anak-anak mengikuti pawai obor mengikuti pawai menyambut Tahun Baru Islam 1448 H di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). Pawai obor keliling itu bertujuan untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah.
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