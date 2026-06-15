JAKARTA - Sejumlah warga, remaja, dan anak-anak mengikuti pawai obor mengikuti pawai menyambut Tahun Baru Islam 1448 H di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). Pawai obor keliling itu bertujuan untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah.