JAKARTA - Sejumlah massa aksi menggelar unjuk rasa terkait dugaan korupsi KITAS di Kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Aksi Rakyat menggelar unjuk rasa menuntut aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Imigrasi serta dugaan penyalahgunaan izin tinggal (KITAS) yang melibatkan dua warga negara Rusia di Bali.

Dalam aksinya, massa mengaku telah melaporkan kasus tersebut sejak 2022, namun hingga kini belum memperoleh kepastian hukum. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi izin tinggal WNA, memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu, serta membuka secara transparan penanganan laporan yang telah disampaikan.