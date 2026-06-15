Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palembang yang tergabung dalam BEM Nusantara Sumsel melakukan aksi mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat ke DPRD Sumsel, Senin (15/6/2026).

Mahasiswa yang ditemui langsung Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie memberikan kartu merah sebagai simbol peringatan terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat seperti Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Merah Putih. Ketua DPRD Sumsel berjanji akan bersama mahasiswa menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI.