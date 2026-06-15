JAKARTA - Karyawan memberikan penjelasan kepada pengunjung mengenai program AUTOTech di booth iNews Media Group (IMG) di Hall D2, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Booth iNews Media Group (IMG) menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran Jakarta Fair 2026 dengan menghadirkan berbagai program unggulan, termasuk Podcast AUTOTech yang mengulas perkembangan dunia otomotif dan teknologi. Pengunjung juga dapat mengenal lebih dekat beragam platform dan program milik iNews Media Group melalui berbagai aktivitas interaktif yang tersedia di booth.

Selain menjadi sarana promosi dan interaksi dengan masyarakat, booth IMG di Jakarta Fair 2026 turut menyediakan fasilitas charging station gratis yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk mengisi daya perangkat elektronik selama berkeliling area pameran. Booth tersebut akan beroperasi selama penyelenggaraan Jakarta Fair 2026 hingga 12 Juli 2026, sehingga pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas dan layanan yang disediakan sepanjang pameran berlangsung.