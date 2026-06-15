Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Karyawan memberikan penjelasan kepada pengunjung mengenai program AUTOTech di booth iNews Media Group (IMG) di Hall D2, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Karyawan memberikan penjelasan kepada pengunjung mengenai program AUTOTech di booth iNews Media Group (IMG) di Hall D2, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Karyawan memberikan penjelasan kepada pengunjung mengenai program AUTOTech di booth iNews Media Group (IMG) di Hall D2, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Booth iNews Media Group (IMG) menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran Jakarta Fair 2026 dengan menghadirkan berbagai program unggulan, termasuk Podcast AUTOTech yang mengulas perkembangan dunia otomotif dan teknologi.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Booth iNews Media Group (IMG) menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran Jakarta Fair 2026 dengan menghadirkan berbagai program unggulan, termasuk Podcast AUTOTech yang mengulas perkembangan dunia otomotif dan teknologi.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Booth iNews Media Group Mejeng di Jakarta Fair 2026

Senin 15 Juni 2026 22:29 WIB
A
A
A

JAKARTA - Karyawan memberikan penjelasan kepada pengunjung mengenai program AUTOTech di booth iNews Media Group (IMG) di Hall D2, Jakarta, Senin (15/6/2026).

 
Booth iNews Media Group (IMG) menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran Jakarta Fair 2026 dengan menghadirkan berbagai program unggulan, termasuk Podcast AUTOTech yang mengulas perkembangan dunia otomotif dan teknologi. Pengunjung juga dapat mengenal lebih dekat beragam platform dan program milik iNews Media Group melalui berbagai aktivitas interaktif yang tersedia di booth.
 
Selain menjadi sarana promosi dan interaksi dengan masyarakat, booth IMG di Jakarta Fair 2026 turut menyediakan fasilitas charging station gratis yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk mengisi daya perangkat elektronik selama berkeliling area pameran. Booth tersebut akan beroperasi selama penyelenggaraan Jakarta Fair 2026 hingga 12 Juli 2026, sehingga pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas dan layanan yang disediakan sepanjang pameran berlangsung.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Booth Inews Prj 2026
Foto Lainnya
Booth iNews Media Group Mejeng di Jakarta Fair 2026