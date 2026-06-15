Final Pro Futsal League (PFL) 2026 di GOR Universitas Negeri Yogyakarta tak hanya menghadirkan pertandingan futsal, tetapi juga menjadi ruang bagi pelaku usaha ultra mikro binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memasarkan produknya kepada sekitar 5.400 penonton yang hadir.

Salah satunya adalah Iin Sutiyani, nasabah PNM Mekaar yang telah menjalankan usaha pempek selama 18 tahun. Usaha tersebut menjadi tulang punggung keluarga, terutama setelah suaminya mengalami masalah kesehatan. Kesempatan berjualan di final PFL 2026 memberikan dampak positif bagi usahanya, dengan penjualan yang meningkat signifikan dibandingkan hari-hari biasa.

“Alhamdulillah, hasil penjualan jauh lebih banyak dari yang saya bayangkan. Tambahan penghasilan ini sangat berarti untuk kebutuhan keluarga dan pengobatan suami,” ujar Iin.

Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan setiap usaha kecil menyimpan perjuangan besar yang layak mendapat dukungan. Melalui berbagai program pemberdayaan, PNM berupaya membuka lebih banyak peluang bagi perempuan prasejahtera untuk mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi keluarga.

Keterlibatan nasabah binaan dalam Final PFL 2026 merupakan bagian dari komitmen PNM melalui kampanye #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, sekaligus melanjutkan program pemberdayaan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya.