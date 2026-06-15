Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 3
Perbesar
img-1
Kesempatan berjualan di final PFL 2026 memberikan dampak positif bagi usahanya, dengan penjualan yang meningkat signifikan dibandingkan hari-hari biasa.
Foto 2 / 3
Perbesar
img-2
Kesempatan berjualan di final PFL 2026 memberikan dampak positif bagi usahanya, dengan penjualan yang meningkat signifikan dibandingkan hari-hari biasa.
Foto 3 / 3
Perbesar
img-3
Kesempatan berjualan di final PFL 2026 memberikan dampak positif bagi usahanya, dengan penjualan yang meningkat signifikan dibandingkan hari-hari biasa.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Di Balik Final PFL 2026, Ada Perjuangan Nasabah PNM Menopang Keluarga

Senin 15 Juni 2026 22:29 WIB
A
A
A
Final Pro Futsal League (PFL) 2026 di GOR Universitas Negeri Yogyakarta tak hanya menghadirkan pertandingan futsal, tetapi juga menjadi ruang bagi pelaku usaha ultra mikro binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memasarkan produknya kepada sekitar 5.400 penonton yang hadir.
 
Salah satunya adalah Iin Sutiyani, nasabah PNM Mekaar yang telah menjalankan usaha pempek selama 18 tahun. Usaha tersebut menjadi tulang punggung keluarga, terutama setelah suaminya mengalami masalah kesehatan. Kesempatan berjualan di final PFL 2026 memberikan dampak positif bagi usahanya, dengan penjualan yang meningkat signifikan dibandingkan hari-hari biasa.
 
“Alhamdulillah, hasil penjualan jauh lebih banyak dari yang saya bayangkan. Tambahan penghasilan ini sangat berarti untuk kebutuhan keluarga dan pengobatan suami,” ujar Iin.
 
Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan setiap usaha kecil menyimpan perjuangan besar yang layak mendapat dukungan. Melalui berbagai program pemberdayaan, PNM berupaya membuka lebih banyak peluang bagi perempuan prasejahtera untuk mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi keluarga.
 
Keterlibatan nasabah binaan dalam Final PFL 2026 merupakan bagian dari komitmen PNM melalui kampanye #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, sekaligus melanjutkan program pemberdayaan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Final Pro Futsal League Umkm Pnm
Foto Lainnya
Di Balik Final PFL 2026, Ada Perjuangan Nasabah PNM Menopang Keluarga
KPPPA dan PNM Tingkatkan Ketahanan Keluarga Lewat Program Pemberdayaan Perempuan
Bersama di Setiap Langkah, PNM Rayakan HUT ke-27 dengan Aksi Lingkungan
SRC Gelar Cek Kesehatan Gratis untuk Dukung Produktivitas UMKM
Kolaborasi Lintas Sektor Didorong untuk Perkuat UMKM
Pendampingan PNM Jadi Kunci Tumbuhnya Usaha Ultra Mikro Perempuan
Klasterisasi Pala Jadi Strategi PNM Perkuat Ekonomi Perempuan Desa
Desa Wisata di Belitung Perkuat UMKM dan Pariwisata Berkelanjutan