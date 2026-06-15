JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) kembali meraih penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026, sekaligus menandai empat tahun berturut-turut Danamon menerima penghargaan bergengsi tersebut. Penghargaan diserahkan pada 5 Juni 2026 di Jakarta.

Penghargaan yang diberikan oleh HR Asia ini didasarkan pada survei internal karyawan dan perbandingan dengan standar pasar, mencakup aspek kepemimpinan, budaya kerja, keterlibatan, serta pengembangan karyawan. Danamon dinilai berhasil menerapkan praktik kerja terbaik dan menjaga tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi.

Chief Human Capital and Operations Officer Danamon, Evi Damayanti, mengatakan penghargaan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang suportif serta mendukung pengembangan talenta secara berkelanjutan. Menurutnya, pencapaian tersebut memperkuat posisi Danamon sebagai salah satu tempat kerja pilihan bagi talenta di Indonesia.

Penghargaan diterima oleh Widyarini Utami, Talent Acquisition, Employer Branding, Performance & Culture Head Danamon. Pengakuan ini juga mencerminkan konsistensi Danamon dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui program Let’s GROW dan semangat BISA, yang berfokus pada pengembangan keterampilan masa depan, peluang karier, serta pembinaan future leaders dan young talents, termasuk melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).