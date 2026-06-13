JAKARTA - Wakil CEO iNews Media Group Syafril Nasution (kiri) menendang bola ke arah gawang yang dijaga Pemimpin Redaksi Okezone, Masirom, saat peresmian Turnamen Futsal Tingkat SMA Okezone National Championship di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sabtu (13/6/2026).

Turnamen futsal tingkat SMA Okezone National Championship resmi dimulai dengan diikuti 24 tim SMA yang bersaing menunjukkan kemampuan terbaiknya. Pembukaan turnamen ditandai dengan tendangan penalti oleh Syafril Nasution dan Pelatih Olahraga Ahli Pertama Bidang Peningkatan Prestasi Dispora DKI Jakarta, Dwi Handoko, sementara Masirom bertindak sebagai penjaga gawang.

Syafril Nasution menyambut positif tingginya antusiasme peserta dan suporter dalam ajang tersebut. Menurutnya, Okezone National Championship diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit-bibit unggul futsal yang berpotensi memperkuat Timnas Futsal Indonesia di masa depan.

Kompetisi yang mendapat dukungan Federasi Futsal Indonesia (FFI) ini akan digelar di empat kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Seri Jakarta berlangsung pada 13–14 Juni 2026, dengan juara dan runner-up dari masing-masing kota nantinya berhak melaju ke babak Grand Final di Jakarta.