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Pemain dari berbagai SMA saling berebut penguasaan bola saat pertandingan Turnamen Futsal Tingkat SMA Okezone National Championship di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
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Kompetisi yang mendapat dukungan Federasi Futsal Indonesia (FFI) ini akan digelar di empat kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Seri Jakarta berlangsung pada 13?14 Juni 2026, dengan juara dan runner-up dari masing-masing kota nantinya berhak melaju ke babak Grand Final di Jakarta.
Foto 3 / 7
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img-3
Pemain dari berbagai SMA saling berebut penguasaan bola saat pertandingan Turnamen Futsal Tingkat SMA Okezone National Championship di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Foto 4 / 7
Perbesar
img-4
Kompetisi yang mendapat dukungan Federasi Futsal Indonesia (FFI) ini akan digelar di empat kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Seri Jakarta berlangsung pada 13?14 Juni 2026, dengan juara dan runner-up dari masing-masing kota nantinya berhak melaju ke babak Grand Final di Jakarta.
Foto 5 / 7
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Pemain dari berbagai SMA saling berebut penguasaan bola saat pertandingan Turnamen Futsal Tingkat SMA Okezone National Championship di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Foto 6 / 7
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img-6
Kompetisi yang mendapat dukungan Federasi Futsal Indonesia (FFI) ini akan digelar di empat kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Seri Jakarta berlangsung pada 13?14 Juni 2026, dengan juara dan runner-up dari masing-masing kota nantinya berhak melaju ke babak Grand Final di Jakarta.
Foto 7 / 7
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Pemain dari berbagai SMA saling berebut penguasaan bola saat pertandingan Turnamen Futsal Tingkat SMA Okezone National Championship di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
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Okezone National Championship 2026 Jadi Ajang Pencarian Bibit Unggul Futsal Pelajar

Sabtu 13 Juni 2026 20:01 WIB
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JAKARTA - Pemain dari berbagai SMA saling berebut penguasaan bola saat pertandingan Turnamen Futsal Tingkat SMA Okezone National Championship di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Sabtu (13/6/2026). Turnamen yang diikuti 24 tim SMA tersebut resmi bergulir sebagai ajang kompetisi sekaligus pembinaan atlet muda futsal Indonesia.

 
Wakil CEO iNews Media Group Syafril Nasution Syafril Nasution menyambut positif tingginya antusiasme peserta dan suporter. Okezone National Championship diharapkan menjadi wadah pencarian bibit-bibit unggul yang berpotensi memperkuat Timnas Futsal Indonesia di masa depan.
 
Kompetisi yang mendapat dukungan Federasi Futsal Indonesia (FFI) ini akan digelar di empat kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Juara dan runner-up dari setiap kota akan melaju ke babak Grand Final yang akan berlangsung di Jakarta.
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