JAKARTA - Pemain dari berbagai SMA saling berebut penguasaan bola saat pertandingan Turnamen Futsal Tingkat SMA Okezone National Championship di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Sabtu (13/6/2026). Turnamen yang diikuti 24 tim SMA tersebut resmi bergulir sebagai ajang kompetisi sekaligus pembinaan atlet muda futsal Indonesia.

Wakil CEO iNews Media Group Syafril Nasution Syafril Nasution menyambut positif tingginya antusiasme peserta dan suporter. Okezone National Championship diharapkan menjadi wadah pencarian bibit-bibit unggul yang berpotensi memperkuat Timnas Futsal Indonesia di masa depan.

Kompetisi yang mendapat dukungan Federasi Futsal Indonesia (FFI) ini akan digelar di empat kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Juara dan runner-up dari setiap kota akan melaju ke babak Grand Final yang akan berlangsung di Jakarta.