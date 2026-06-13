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Pengunjung melihat pameran Feels So Real di Galeri ZEN1, Jakarta, Sabtu (113/6/2026).
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Pengunjung melihat pameran Feels So Real di Galeri ZEN1, Jakarta, Sabtu (113/6/2026).
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Pengunjung melihat pameran Feels So Real di Galeri ZEN1, Jakarta, Sabtu (113/6/2026).
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Pengunjung melihat pameran Feels So Real di Galeri ZEN1, Jakarta, Sabtu (113/6/2026).
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Pengunjung melihat pameran Feels So Real di Galeri ZEN1, Jakarta, Sabtu (113/6/2026).
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Menjelajahi Batas Imajinasi dan Kenyataan dalam Pameran Feels so Real

Sabtu 13 Juni 2026 19:56 WIB
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JAKARTA - Pengunjung melihat pameran Feels So Real di Galeri ZEN1, Jakarta, Sabtu (113/6/2026).

 
Pameran bertema Perjumpaan dengan Realitas Imajiner ini menghadirkan lukisan dan patung yang memadukan ingatan, pengalaman, emosi, serta imajinasi sang seniman ke dalam figur-figur yang tampak dekat dengan kehidupan sehari-hari. 
 
Melalui karya-karyanya, seniman mengajak pengunjung merefleksikan hubungan antara kenyataan dan imajinasi, sekaligus menemukan makna serta pengalaman personal dari setiap visual yang ditampilkan.
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