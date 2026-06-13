Petugas medis memeriksa kesehatan warga dalam layanan kesehatan gratis yang digelar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI di Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/6/2026).

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia menggelar program pemberdayaan di Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental anak.

Program ini menjadi ruang edukasi bagi keluarga, khususnya para ibu, untuk memahami peran penting orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Kegiatan yang diselenggarakan mencakup edukasi pola asuh, pemeriksaan kesehatan gratis, serta berbagai aktivitas belajar dan bermain bagi anak-anak sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh keluarga dan masyarakat sekitar.

Kegiatan tersebut dilatarbelakangi pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental anak dan remaja, terutama pada masa transisi pendidikan. Dukungan keluarga, pola asuh yang hangat, serta lingkungan yang aman dan bebas perundungan dinilai menjadi faktor penting dalam membantu anak tumbuh secara sehat, baik secara fisik maupun psikologis.

Selain fokus pada aspek sosial, PNM juga mendorong peningkatan kemandirian ekonomi perempuan prasejahtera melalui pengembangan klaster usaha buah pala yang menjadi salah satu potensi unggulan daerah. Melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan pelatihan usaha, perempuan diharapkan dapat mengembangkan keterampilan, memperkuat usaha ultra mikro, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Menurutnya, perempuan yang memiliki akses terhadap pengetahuan, dukungan, dan peluang usaha akan mampu menjadi fondasi yang lebih kuat bagi keluarganya.

Melalui kolaborasi dengan KPPPA, PNM berharap dapat memperluas dampak pemberdayaan, mendorong kemandirian perempuan, serta menciptakan keluarga yang lebih tangguh dan sejahtera.