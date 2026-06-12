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Personel polisi menahan massa aksi menuju Bundaran HI di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
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Personel polisi menahan massa aksi menuju Bundaran HI di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
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Personel polisi menahan massa aksi menuju Bundaran HI di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
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Personel polisi menahan massa aksi menuju Bundaran HI di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
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Personel polisi menahan massa aksi menuju Bundaran HI di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
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Polisi Hadang Massa Aksi di Jalan Jenderal Sudirman
Jum'at 12 Juni 2026 23:58 WIB
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JAKARTA - Personel polisi menahan massa aksi menuju Bundaran HI di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Dalam aksinya para demostran membawa lima tuntutan, yakni meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme sipil, serta menuntut Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.
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