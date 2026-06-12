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Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UNJ Melawan menggelar aksi bertajuk Rawamangun Menggugat di kawasan kampus Universitas Negeri Jakarta, Jumat (12/6/2026).
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Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UNJ Melawan menggelar aksi bertajuk Rawamangun Menggugat di kawasan kampus Universitas Negeri Jakarta, Jumat (12/6/2026).
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Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UNJ Melawan menggelar aksi bertajuk Rawamangun Menggugat di kawasan kampus Universitas Negeri Jakarta, Jumat (12/6/2026).
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Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UNJ Melawan menggelar aksi bertajuk Rawamangun Menggugat di kawasan kampus Universitas Negeri Jakarta, Jumat (12/6/2026).
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Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UNJ Melawan menggelar aksi bertajuk Rawamangun Menggugat di kawasan kampus Universitas Negeri Jakarta, Jumat (12/6/2026).
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Mahasiswa UNJ Sampaikan Tuntutan Pembangunan Kampus dan Soroti Kondisi Ekonomi

Jum'at 12 Juni 2026 23:53 WIB
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JAKARTA - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UNJ Melawan menggelar aksi bertajuk Rawamangun Menggugat di kawasan kampus Universitas Negeri Jakarta, Jumat (12/6/2026). 

 
Sekitar 150 peserta mengenakan almamater hijau tosca dan membawa bendera serta poster berisi berbagai tuntutan. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak percepatan pembangunan fasilitas kampus sekaligus menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Salah satu spanduk yang dibentangkan bertuliskan “Revolusi” sebagai simbol penyampaian aspirasi mereka.
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