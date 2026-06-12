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Mahasiswa long march saat aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
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Mahasiswa long march saat aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
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Mahasiswa long march saat aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
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Mahasiswa long march saat aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
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Mahasiswa long march saat aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
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Aksi Long March Mahasiswa Menuju Bundaran HI
Jum'at 12 Juni 2026 23:50 WIB
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JAKARTA - Mahasiswa long march saat aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat menuntut evaluasi kebijakan pemerintah seperti pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta menurunkan harga bahan pokok dan BBM.
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