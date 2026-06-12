JAKARTA - Mahasiswa long march saat aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat menuntut evaluasi kebijakan pemerintah seperti pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta menurunkan harga bahan pokok dan BBM.